После популярности сериала HBO "Чернобыль" в Instagram стало появляться все больше фото с этой геолокацией, впрочем, некоторые из них вызывают шквал критики. Об этом пишет The Independent.

Так, например, критику вызывают фото, сделанные в городе Припять, который серьезно пострадал в результате трагедии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года.

По хештегу #Chernobyl в Instagram между фото покинутых и заброшенных домов появилось немало снимков, на которых люди позируют или прыгают, смеясь перед известным чернобыльским чертовым колесом или знаком с названием города.

"Если посмотреть на фото с локацией "Чернобыль" в Instagram, можно найти такого рода контент. Не знаю как вы, но я когда вижу такие места, не могу прекратить плакать несколько дней. Не знаю даже, как вы смогли сделать такие фото", - написал в Twitter пользователь Lettipop, добавив снимки, на которых блондинка позирует возле ржавой качели, а мужчина перед чертовым колесом задрал ногу выше головы.

Пользователь nz.nik на Instagram даже опубликовал фото обнаженной девушки, обозначив, что оно сделано в Припяти. Снимок вызвал шквал критики.

Скриншот: Instagram

Напомним, сериал на HBO резко увеличил приток туристов в Чернобыль.

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