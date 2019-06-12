Представитель главы Украины в Кабмине Андрей Герус принес свои извинения за слова о том, что Владимир Зеленский шутил о тарифах и на прямую не обещал их снизить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". Сказывается недостаток политического опыта, в частности - в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому - плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев", - отметил Герус.

Также он добавил, что на самом деле Зеленский уже дважды созывал совещание относительно поиска возможности снизить тарифы для населения. Но это снижение, по словам Геруса, должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса.

По словам Геруса, у команды президента, есть комплексный план для снижения тарифов:

снижение тарифов там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов;

демонополизация энергетических рынков и полноценной работы Антимонопольного комитета;

увеличение добычи газа и привлечения для этого иностранных инвесторов. (По подсчетам Геруса, отказ от импортного газа позволит снизить цену газа на 20-30%);

пересмотр правил предоставления субсидий;

энергоэффективность, термомодернизация жилого фонда;

рост доходов населения.

"Кроме того, важным является сдерживание роста тарифов, и такая работа является как публичной, так и в тени. В частности, недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10-15%, и на электроэнергию на 150%", - добавил представитель президента.

"Наше мнение было, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества... Насколько я понимаю, оно было учтено", - резюмировал Герус.

Скриншот: Facebook/Andriy Gerus

Ранее Герус сообщил, что Зеленский предложил отложить запуск рынка электроэнергии на год.

Также мы писали, что президент назначил Андрея Геруса постоянным представителем в Кабинете министров.