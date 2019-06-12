В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который знакомился в интернете с женщинами, а затем обманывал и грабил их. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Днепропетровской области.

Преступник орудовал пять лет. За это время его жертвами стали женщины из Киевской, Николаевской и Херсонской областей. А задержать злоумышленника удалось в Павлограде.

Оказалось, что преступнику 38 лет, он является жителем Кривого Рога. Последнюю свою жертву – 42-летнюю жительницу Павлоградского района – он избил и связал, после чего вынес из дома телефоны, деньги и золотые украшения.

"38-летний злоумышленник через сайт знакомств находил одиноких женщин, которые приглашали его к себе в гости. При близкой встрече мужчина обманывал их и обворовывал. Полученные таким образом ценные вещи сбывал в Запорожской области", - сообщили правоохранители.

Также установлено, что мужчина уже находился в розыске по городу Киеву за совершение серии мошенничеств. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.190 (мошенничество), ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: dp.npu.gov.ua

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