Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Украине до конца нынешней недели. В частности, в четверг, 13 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Лишь в Крыму, днем также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +17-22 градуса, днем +29-34 градуса; в Карпатах ночью +13-18, днем +21-26.

Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.

Погода 13 июня. Фото: meteo.gov.ua

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31...+33 градуса.

Жара в Украине немного спадет уже со следующего понедельника, 17 июня.

Прогноз погоды на четверг, 13 июня, в городах Украины:

Ужгород – +31…+33

Львов – +31…+33

Ивано-Франковск – +30…+32

Тернополь – +30…+32

Черновцы – +30…+32

Хмельницкий – +30…+32

Луцк – +31…+33

Ровно – +31…+33

Житомир – +31…+33

Винница – +30…+32

Одесса – +32…+34

Николаев – +31…+33

Херсон – +31…+33

Симферополь – +29…+31

Кропивницкий – +31…+33

Черкассы – +31…+33

Чернигов – +30…+32

Сумы – +30…+32

Полтава – +30…+32

Днепр – +31…+33

Запорожье – +32…+34

Донецк – +31…+33

Луганск – +31…+33

Харьков – +31…+33

Киев – +31…+33

Как отмечают синоптики, еще более жаркой будет пятница, 14 июня. В последний рабочий день недели дожди вовсе уйдут с территории Украины. Ожидается солнечная погода с дневной температурой воздуха +31-33 градуса. Правда, ночью воздух будет остывать до +14-20 градусов, давая возможность отдохнуть от дневной жары.

Погода 14 июня. Фото: meteo.gov.ua

В субботу, 15 июня грозовые дожди снова вернутся на запад, север и часть центра Украины. Грозу прогнозируют и в Киеве. Но несмотря на осадки, на указанных территориях сохранится жаркая погода с дневной температурой до +30-33 градусов. На остальной территории страны - переменная облачность и жара до + 30-33 градусов.

Погода 15 июня. Фото: meteo.gov.ua

В врскресенье, 16 июня, гроза покинет столицу и север страны. Кратковременные дожди ожидаются лишь на западе Украины. При этом снова сохранится жара до +30-33 градусов.

Погода 16 июня. Фото: meteo.gov.ua

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