Синоптики сообщили, как долго продержится в Украине невероятная жара
Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Украине до конца нынешней недели. В частности, в четверг, 13 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Лишь в Крыму, днем также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью +17-22 градуса, днем +29-34 градуса; в Карпатах ночью +13-18, днем +21-26.
Ветер северо-восточный (в западной части - юго-восточный), 5-10 м / с.
Погода 13 июня. Фото: meteo.gov.ua
В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, +31...+33 градуса.
Жара в Украине немного спадет уже со следующего понедельника, 17 июня.
Прогноз погоды на четверг, 13 июня, в городах Украины:
- Ужгород – +31…+33
- Львов – +31…+33
- Ивано-Франковск – +30…+32
- Тернополь – +30…+32
- Черновцы – +30…+32
- Хмельницкий – +30…+32
- Луцк – +31…+33
- Ровно – +31…+33
- Житомир – +31…+33
- Винница – +30…+32
- Одесса – +32…+34
- Николаев – +31…+33
- Херсон – +31…+33
- Симферополь – +29…+31
- Кропивницкий – +31…+33
- Черкассы – +31…+33
- Чернигов – +30…+32
- Сумы – +30…+32
- Полтава – +30…+32
- Днепр – +31…+33
- Запорожье – +32…+34
- Донецк – +31…+33
- Луганск – +31…+33
- Харьков – +31…+33
- Киев – +31…+33
Как отмечают синоптики, еще более жаркой будет пятница, 14 июня. В последний рабочий день недели дожди вовсе уйдут с территории Украины. Ожидается солнечная погода с дневной температурой воздуха +31-33 градуса. Правда, ночью воздух будет остывать до +14-20 градусов, давая возможность отдохнуть от дневной жары.
Погода 14 июня. Фото: meteo.gov.ua
В субботу, 15 июня грозовые дожди снова вернутся на запад, север и часть центра Украины. Грозу прогнозируют и в Киеве. Но несмотря на осадки, на указанных территориях сохранится жаркая погода с дневной температурой до +30-33 градусов. На остальной территории страны - переменная облачность и жара до + 30-33 градусов.
Погода 15 июня. Фото: meteo.gov.ua
В врскресенье, 16 июня, гроза покинет столицу и север страны. Кратковременные дожди ожидаются лишь на западе Украины. При этом снова сохранится жара до +30-33 градусов.
Погода 16 июня. Фото: meteo.gov.ua
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