На популярный мессенджер Telegram была совершена DDoS-атака, что сказалось на его работе. Об этом сообщили представители мессенджера в Twitter.

"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку, пользователи Telegram в Америке и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.

Скриншот: Twitter/Telegram Messenger

В данный момент сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе сайтов, зафиксировал обращения о проблемах от пользователей Телеграма. Сильнее всего неполадки наблюдаются в США и Бразилии, а также в некоторых странах Европы.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.

С апреля 2018 года Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, ограничив в России доступ к мессенджеру. В 2019 году Роскомнадзор продолжил блокировку прокси-серверов для Telegram, в попытках заблокировать мессенджер.

Решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли, что исполнить требование ФСБ технически невозможно.