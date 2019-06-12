В Международном Олимпийском комитете лишили литовского гребца на каноэ серебра летней Олимпиады 2012 года. У него обнаружили допинг. Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-служба МОК.

В пробе, взятой во время Олимпиады в Лондоне, у литовца был обнаружен запрещенный препарат туринабол. Гребец был лишен серебряной медали, завоеванной на дистанции 200 метров.

После этого олимпийская награда должна перейти россиянину Ивану Штылю, который завоевал в Лондоне-2012 "бронзу".

На третье медальное место Олимпиады с 4-й позиции спустя 7 лет перемещается испанский гребец Альфонсо Бенавидес.

Иван Штыль, фото: allsport-box.ru

Как сообщала "Страна", МОК грозит Тайваню отстранением от Олимпиады-2020 года из-за названия страны.

Напомним, что брейк-дансу дали добро на включение в программу Олимпийских игр.