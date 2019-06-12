В среду, 12 июня, в Житомирской области работник лесного хозяйства ранил подростка из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

Инцидент произошел в селе Пятка Чудновского района Житомирской области около 12:30. 50-летний работник лесного хозяйства на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Он попал в соседского 12-летнего подростка, находившегося в своем дворе. Мальчика доставили в больницу с ранением спины.

Полиция проводит следствие. Также о данном факте проинформировано Государственное бюро расследований.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком под Киевом полицейские, которые стреляли по бутылкам ранили 5-летнего малыша. После этого Кирилл Тлявов умер, не приходя в сознание, мальчика похоронили 5 июня.