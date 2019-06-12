В Западном регионе Украины, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовский и Тернопольской областях объявили штормовое предупреждение до конца среды, 12 июня.

На части территорий ожидаются грозы. Об этом передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"До конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровенем опасности, желтым)", - говорится в опубликованном сообщении.

В Киевской области в четверг, 12 июня, ожидается сухая и жаркая погода: температура ночью +18...+21, днем +30...+33. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с..

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как пережить жаркое лето-2019. Медики советуют находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов. Также рекомендуется пить как можно больше обычной воды и принимать душ почаще.

Напомним, что в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".