Более 45% украинской молодежи в возрасте 15-19 лет употребляют спиртные напитки. Такие данные получили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что среди юношей этот показатель составил 53%, а среди девушек - 37%. По общемировым данным, 27% подростков от 15 до 19 лет употребляют алкоголь.

Кроме того, сообщается, что только 12,7% украинцев вообще не употребляют алкогольные напитки. Мужчин среди них - почти 10%, женщин - 15%.

По оценкам ВОЗ, 2,3 миллиарда людей на сегодня являются пьющими.

Самый большой уровень потребления спиртного на душу населения был зафиксирован в Европе.

Напомним, что по данным ESPAD, каждый пятый украинский подросток употребляет алкоголь у себя дома, а каждый 10-й - выкурил свою первую сигарету в 14 лет.

С целью защитить украинскую молодежь от доступных алкоголя и табака, депутаты внесли в парламент законопроект №9065. Документ, среди прочего, предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в пьянство и предлагает запретить продажу алкоголя и сигарет в районе школьных учреждений.

Инициатором проекта ЗУ выступил депутат Андрей Павелко, который призвал своих коллег по парламенту поддержать усиление ответственности за продажу сигарет и алкоголя детям.

Также мы писали, что по данным Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и наркотиков каждый десятый школьник в Украине выкурил свою первую сигарету в 14 лет.