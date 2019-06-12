Сегодня, в День России (аналог украинского Дня Независимости, государственный праздник и выходной день), силовики - ОМОН и Росгвардия - задержали в центре Москвы более 400 человек. Такими цифрами располагает профильное издание ОВД-Инфо.

Изначально сегодня должен был состояться марш за освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В связи с тем, что вчера он был освобожден и обвинения против него были сняты, руководство издания призвало граждан не выходить на несогласованный митинг. Однако люди - несколько тысяч человек - все-таки вышли.

Акция переросла в политическую - на ней оппозиционными деятелями озвучивались лозунги в том числе против Владимира Путина.

Также участники марша, который после освобождения Голунова лишился своего требования, отправились по той части Москвы, где проходит фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи". На нем присутствовали горожане и гости города.

Силовики призывали шествующих освободить пешеходную часть, дабы не мешать реконструкторам и их зрителям, но тщетно. В результате и там, в других центральных кварталах произошли задержания. Увели в автозаке и оппозиционера Алексея Навального. Также среди задержанных немало журналистов, освещавших событие.

За участие в несогласованных митингах россиянам грозят штрафы и арест до 15 суток. Подробнее...