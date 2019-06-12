Большинство украинцев готовы поддержать на досрочных выборах в Верховную Раду президентскую партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют данные последних опросов социологической группы "Рейтинг".

Социологи 6 - 9 июня опросили 2 тысячи респондентов. Оказалось, что 69% из них собираются участвовать в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились.

Партия "Слуга народа" остается лидером предвыборной гонки, ее готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Пятипроцентный проходной барьер также, по последним данным, преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,4%), "Европейская Солидарность" (7,9%), "Батькивщина" (7,5%) и партия "Голос" (6 4%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию - 2,5%, партию "Гражданская позиция" - 2,4%, Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Кроме того, 10,6% избирателей могут проголосовать за партию "Слуга народа" если партия, которую они поддерживают сейчас, не будет участвовать в выборах (так называемый "второй выбор"); 7,8% - могут поддержать партию "Батькивщина"; 6,7% - партию "Голос"; 6,6% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"; 5,7% - партию "Сила и честь"; 3,9% - партию "Гражданская позиция"; 3,1% - партию "Европейская солидарность". Остальные партии набрали менее 3%.

По данным социологов, четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля 2019 года. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% - заявили обратное, еще 6% - не определились. При этом тех, кто планирует отдых на вторую половину июля, больше среди избирателей партий "Европейская Солидарность", "Слуга народа", а также тех, кто вообще не намерен принимать участие в голосовании.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 мая - 7 июня, в Раду пройдут 5 политсил во главе со "Слугой народа". "Оппоплатформа" на втором месте.

Также мы писали, что результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко свидетельствуют о том, что в Раду проходят четыре партии.