11 июня "Приватбанк" выиграл суд по иску ЗАО "Эрлан" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"11 июня 2019 "Приватбанк" одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЗАО "Эрлан"в НБУ и АО КБ "Приватбанк" об обязательствах ПриватБанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что ЗАО "Эрлан", которое связано с экс-владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный заговор и бездействие НБУ и государственного "Приватбанка" и в судебном порядке обязать банк погасить задолженность перед НБУ и этим прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение исполнения обязательств "Приватбанка" перед НБУ по кредиту.

Однако Большая палата Верховного Суда отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений, говорится в пресс-релизе.

Ранее "Страна" писала о том, что стали известны детали иска "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова.

Также мы сообщали, что "Приватбанк" подал два иска, чтобы обжаловать отмену национализации.