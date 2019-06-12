Чемпион мира по боксу по версии WBA и WBO Василий Ломаченко установил еще один рекорд. Он стал первым в Украине спортсменом, который собрал свыше полутора миллионов подписчиков в Инстаграме.

По состоянию на 16:40 12 июня, на его аккаунт подписаны 1 501 364 читателей.

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Следующим по количеству подписчиков идет аккаунт игрока сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко, у него около 682 тысяч подписчиков. Затем - учетная запись абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика с 670 000+.

Как сообщала "Страна", Василий Ломаченко объявил о начале подготовки к бою с Кэмпбеллом. Поединок на ринге в Британии пройдет 31 августа.

Напомним, что чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко сфотографировались с командой в Конча-Заспе.