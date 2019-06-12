После того, как суд отменил лицензию украинского аваперевозчика SkyUp Airlines, компания обнародовала свою официальную позицию, в которой сообщила, будут ли отменены рейсы.

В постановлении суда говорилось, что причиной для отмены лицензии послужили системные невыполнения обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В SkyUp Airlines сообщили, что узнали об определении Барышевского суда Киевской области, которое приостанавливает действие лицензии авиакомпании, 4 июня. В компании не считают, что данное определение может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства, поскольку комментарии недовольных пассажиров в сети не могут быть основанием для приостановки действия лицензии целой авиакомпании.

Авиаперевозчик отмечает, что для того чтобы иметь претензии в адрес авиакомпании, истец должен быть ее клиентом. А человек, чей иск стал основанием для принятия определения о приостановке лицензии, никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines.

Также в SkyUp Airlines отметили, что лицензия может быть аннулирована только органом, который ее выдал и законом не предусмотрена возможность приостановить ее действие.

В SkyUp добавили, что уже подали апелляцию на решение суда первой инстанции. В авиакомпании сообщили, что работают в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines начал выполнять полеты с 2018 года.

Напомним, что ранее в украинском лоукостере SkyUp опубликовали правила провоза багажа.

Как сообщала "Страна", SkyUp получил разрешения на полеты в Черногорию, Чехию и Израиль.