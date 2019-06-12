В Украине установилась аномальная жара. Такая погода нетипична для июня в последние годы – обычно более прохладно и больше дождей. Однако в этом году все лето обещает быть горячим. "Страна" собрала информацию о том, как жара влияет на жизнь украинцев и сколько еще она продлится.

Температурные рекорды июня

В июне температура уже дважды побила рекорд. 11 июня метеорологи наблюдали самую теплую ночь в Киеве с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8 градусов 2009 года. Еще один рекорд зафиксировали 12 июня. Температура ночью не опустилась ниже 21,3 градусов, побив предыдущее рекордное значение + 20,2 градуса 1957 года.

На ближайшие выходные, когда православные отмечают Троицу, синоптики обещают, что будет еще жарче. Днем воздух прогреется до +30...+35.

В Киеве берегут асфальт

"Киевавтодор" с 10 июня перешел на усиленный режим полива улиц. "В связи с жаркой погодой коммунальные предприятия корпорации "Киевавтодор" в усиленном режиме осуществляют полив дорог города, ведь интенсивное проведение таких работ предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением автотранспорта, а также положительно влияет на экологическую ситуацию в городе, существенно уменьшая испарения вредных веществ от горячего асфальтобетона в воздух", - сказано в сообщении в Facebook.

А с 11 июня из-за повышения температуры воздуха в Киеве ввели временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта.

В сообщении патрульной полиции Киева в Facebook говорится, что значительная интенсивность движения большегрузного транспорта, а также повышение температуры воздуха выше +28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации.

С целью сохранения дорожного покрытия и улиц в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для тяжеловесного транспорта с 12:00 до 18:00. Время ограничения может варьироваться согласно температурному режиму.

В Одессе позеленело море

В Одесской области несколько дней назад вода в море окрасилась в зеленый цвет. Биологи объяснили это размножением в воде микроскопических организмов - цианобактерий Nodularia spumigena.

На цветение воды влияет два фактора: уровень солености и загрязнения. Соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения увеличилась. Купаться в цветущем море не рекомендуется. По словам сцпециалистов, при контакте такой воды с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте микроорганизмов выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми.

Также такое явление опасно для биосферы. Микроорганизмы поглощают кислород, и другим обитателям моря его достается слишком мало. Так, в 2010 году в Одесском заливе уже была такая катастрофа, когда погибли все мидии.

У Гройсмана уже призвали не купаться в Одесском заливе и не есть морепродукты. "Сейчас в прибрежной зоне Черного моря наблюдается чрезмерное развитие цианобактерий, в частности нодулярии Nodularia spumigena. Эта водоросль содержит в себе токсин нодулярин, который может вызвать аллергию у людей. Поэтому призываем в ближайшие дни не купаться и не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии" , - отмечается в обращении Минэкологии.

Тем временем одесситы в социальных сетях сообщают, что в море от жары и загрязнения начали гибнуть его обитатели.

Львов атаковали комары

На Львовщине уже вторую неделю наблюдается аномальное нашествие комаров. Чаще всего целые тучи этих насекомых наблюдают возле водоемов. Ученые объясняют это явление большим количеством осадков в регионе в конце весны. Из-за дождей и следовательно - подтоплений окраин города, увеличилась площадь, на которой размножаются личинки. Резкое повышение температуры еще больше способствует этому процессу.

Когда пройдет жара

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что во всей Украине жара продлится и завтра, в течение дня максимальная температура воздуха достигнет + 30 + 35 градусов. Ближайшей ночью предполагается + 18 + 23 градуса.

Локальные дожди с грозами пройдут на Севере, Западе, в Центре, на Харьковщине и в Крыму.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса. Приблизительно такая погода будет до конца недели.

Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градусы, пишет Диденко.

В ближайшие выходные 15-16 июня в Украине будет очень жарко, сообщает Гидрометцентр. Температура днем ожидается днем от +29 до +35. 16-17 июня преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью +16...+22, днем +29...+35, говорится в прогнозе.

В частности, в субботу, 15 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Лишь днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Сайт Gismeteo прогнозирует, что в Киеве жара будет держаться до следующей недели. Днем температура будет выше 30 градусов, при этом небо будет ясным, без единого облачка. На дождь также надеяться не приходится. И лишь со среды можно ждать переменную облачность, дожди и снижение температуры до 26 градусов днем.

Похожая картина прогнозируется и в Харькове, но там жара продлится немного дольше. Лишь с четверга температура днем упадет ниже 30 и составит 28 градусов. Со среды обещают небольшие дожди и грозы.

В Одессе температура незначительно спадет с понедельника – на 1-2 градуса. А небольшие дожди ожидаются не раньше следующей пятницы.

Во Львове станет прохладнее, начиная со вторника, температура опустится до 24-26 градусов.

В целом, по данным синоптиков, в июне ожидается максимальная для этого месяца жара - до +32-35 градусов. Не сдаст свои позиции жаркая погода и в июле - столбик термометра будет достигать отметки +34. Первая половина августа также обещает быть довольно горячей - до +28-32 градусов.

Accuweather показывает чуть другую картину. По данным сайта, несмотря на 30-градусную жару, киевлян порадуют небольшие дожди уже в ближайшие дни. Однако температура воздуха не спадет до конца следующей недели. В Харькове, Одессе и Львове аналогичные прогнозы, только еще и без осадков.

Как спастись от жары

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали, как уберечься от аномальной жары. Нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов, по возможности заходить в прохладные помещения, включать кондиционер, даже несколько часов помогут организму справиться с жарой.

Быть осторожными с загаром и наносить солнцезащитный крем, выходя на улицу. В ЦОЗ рекомендуют покупать кремы с SPF не меньше 30 и с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB", они лучше действуют.

Возле водоемов обгореть легче всего, поэтому стоит всегда находиться в солнцезащитных очках, шляпе и в светлом легком одеянии с длинным рукавом.

Пить больше воды, регулярно и маленькими порциями. Не советуют пить алкоголь, напитки с кофеином и с большим количеством сахара, ведь это приводит к потере организмом еще большего количества воды. Не рекомендуются и очень холодные напитки - они могут вызвать судороги желудка.

Не стоит есть много жирной и горячей пищи, ведь это создает дополнительную тепловую нагрузку для организма

Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.

Осторожно нужно быть с физическими упражнениями на солнце. Стоит начинать делать упражнения постепенно, при ощущении слабости или головокружении немедленно отойти в тень или в прохладное место.

Не оставляйте детей и домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Не забывайте о своих домашних животных: регулярно давайте им воду и следите за тем, чтобы она была прохладной.