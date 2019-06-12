В "Укравтодоре" выбирают лучший из четырех вариантов строительства объездной дороги вокруг Борисполя Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

При этом два из имеющихся вариантов - южные, еще два - северные. Самый короткий из вариантов - 18 км, самый длинный - 26 км. "Укравтодор" выберет лучший вариант прокладки магистрали на основе экономических, социальных, экологических факторов, после этого консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование.

Подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года. Новая дорога будет иметь первую категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 "Борисполь - Запорожье - Мариуполь" и трассы Т-10-18.

Напомним, в Укравтодоре обещают несколько лет чинить самый кошмарный участок Одесской трассы.

Также мы писали, что дорогу на участке Львов-Ровно расширят до 4 полос.