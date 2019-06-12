Львовскую область атаковали комары. Ученые рассказали почему
На Львовщине уже вторую неделю наблюдается аномальное нашествие комаров. Чаще всего целые тучи этих насекомых наблюдают возле водоемов. Ученые объясняют это явление большим количеством осадков в регионе в конце весны. Об этом пишет мздание Zaxid.net.
"Из-за дождей и следовательно - подтоплений окраин города, увеличилась площадь, на которой размножаются личинки. Резкое повышение температуры, которое наблюдаем сейчас, еще больше способствует этому процессу. Поэтому в этом году у нас такая масштабная популяция комаров", - рассказал доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Франко Игорь Хамар.
Львовяне жалуются на то, что гуляя возле водоемов в городском парке, подвергаются атакам комаров. Страдают от нашествия насекомых и животные. Во львовском городском детском эколого-натуралистическом центре рассказали, что два их пони не могут спокойно пастись, поскольку их донимают насекомые.
Нашествие комаров в этом году наблюдают во многих регионах страны, в частности, и в Киеве, где насекомые в этом сезоне особенно агрессивны.
Медики предупреждают: если вас укусил комар, не стоит расчесывать место укуса, поскольку можно занести инфекцию. Лучше обработать укус спиртовым раствором, а выходя на природу, воспользоваться средством от комаров.
Ранее "Страна" писала о том, что ученые вывели ГМО-грибок, убивающий малярийных комаров.
Также мы сообщали, что во Львове от бешенства умерла женщина, которую укусила ее же собака.