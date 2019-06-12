На Львовщине уже вторую неделю наблюдается аномальное нашествие комаров. Чаще всего целые тучи этих насекомых наблюдают возле водоемов. Ученые объясняют это явление большим количеством осадков в регионе в конце весны. Об этом пишет мздание Zaxid.net.

"Из-за дождей и следовательно - подтоплений окраин города, увеличилась площадь, на которой размножаются личинки. Резкое повышение температуры, которое наблюдаем сейчас, еще больше способствует этому процессу. Поэтому в этом году у нас такая масштабная популяция комаров", - рассказал доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Франко Игорь Хамар.

Львовяне жалуются на то, что гуляя возле водоемов в городском парке, подвергаются атакам комаров. Страдают от нашествия насекомых и животные. Во львовском городском детском эколого-натуралистическом центре рассказали, что два их пони не могут спокойно пастись, поскольку их донимают насекомые.

Нашествие комаров в этом году наблюдают во многих регионах страны, в частности, и в Киеве, где насекомые в этом сезоне особенно агрессивны.

Медики предупреждают: если вас укусил комар, не стоит расчесывать место укуса, поскольку можно занести инфекцию. Лучше обработать укус спиртовым раствором, а выходя на природу, воспользоваться средством от комаров.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые вывели ГМО-грибок, убивающий малярийных комаров.

Также мы сообщали, что во Львове от бешенства умерла женщина, которую укусила ее же собака.