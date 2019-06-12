Юниорская футбольная сборная Украины сумела победить сборную Италии в полуфинале Чемпионата мира, потому что играла в дисциплинированный футбол до последних секунд встречи. Такое мнение высказал президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко.

"Юношеская сборная Украины U-20 создает новое чудо и впервые в истории украинского футбола выходит в финал чемпионата мира!!! Сине-желтые в меньшинстве достигают исторической победы над сборной Италии - 1:0! Украина дала настоящий бой сопернику, играя в свой, дисциплинированный футбол до последних секунд матча Сборная победителей!" - отмечается в опубликованном сообщении.

Финальный матч Чемпионата мира-2019 между юниорскими сборными Украины и Южной Кореи пройдет в польском Лодзе в субботу, 15 июня. Начало матча - в 19:00.

Как сообщала "Страна", Сборная Украины разгромила панамцев и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу U20

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