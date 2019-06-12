У Зеленского полагают, что перепись населения нужно провести до конца 2019 года. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма - до 4 миллиардов гривен. Планировалось закупить планшеты, потом их передать в школы и т.д. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте", - сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, все переписи проводятся в декабре, потому что именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей. Кроме того, чтобы провести перепись до конца года, надо будет внести изменения в госбюджет, что будет очень сложно сделать

Напомним, пробная перепись населения накануне Всеукраинской переписи-2020 будет проведена в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Также мы писали, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что техническая подготовка и проведение переписи населения в 2020 году, обойдутся бюджету не менее чем в 2 млрд гривен.