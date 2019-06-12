В среду, 12 июля, 57-летний Луиш Мануэль Рибейру де Каштру официально стал главным тренером ФК "Шахтер". Он стал 33-м наставником в истории "горняков". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне португальский футбольный специалист тренировал ФК "Витория Гимарайнш". Соглашение с "Шахтером" подписано на 2 года.

После того, как "Порту" освободил от должности Паулу Фонсеку, Каштру стал главным тренером команды до конца сезона. За это время под руководством Луиша команда провела девять матчей (шесть побед и три поражения) и в итоге заняла третье место, пропустив вперед "Бенфику" и "Спортинг". После этого Каштру вернулся к работе с "Порту Б", которое возглавлял до 2016 года.

Карьера игрока:

"Униан Лейрия" (1978–1985), "Виеренше" (1981/82), "Витория Гимарайнш" (1985–1987), "Элваш" (1987–1990), "Фафи" (1989/90), "Агеда" (1990–1997).

Карьера тренера:

"Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

Луиш Каштру Он родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия.

Фото: ПРесс-служба Шахтера



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