С начала года в Украине выросла стоимость ряда социальных продуктов питания. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, в мае 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, больше всего подорожали овощи и фрукты - на 44,7% и 22,2% соответственно. Также выросли цены на макаронные изделия - на 3,1%, на рыбу и продукты из рыбы - на 4,3%, масло - на 3%.

Кроме того, добавил в цене сыр - 2,5%.

При этом некоторые социальные продукты питания подешевели. К примеру, молоко - на 0,3%, яйца - на 31,4%, масло подсолнечное - на 0,3%.

Потребительская инфляция в Украине с начала года достигла показателя в 4,2%.

Всего за 5 лет социальные продукты подорожали в три раза.

Напомним, в июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине предложили повысить цены на алкоголь.

Также мы сообщали, что в мае заметили ускорение годовой инфляции в Украине.