США в текущем финансовом году предоставят Украине свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи. Об этом заявил экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte), пишет Интерфакс-Украина.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал Шютте. "Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.

Напомним, что в США предложили сделать Украину главным союзником Америки.

После этого в России рассказали, чем обернется предоставление Украине статуса союзника Вашингтона.