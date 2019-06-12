Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявила, что Роман Труба, возглавляющий ГБР, узурпирует власть и нарушает закон. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Очевидно, речь идет о том, что указом от 10 июня Труба, как сообщает "Интерфакс-Украина", вывел Второе управление организации досудебных расследований (Управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия) из подчинения Варченко.

"Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет Директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и о распределении обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено", - написала Варченко.

Также она добавила, что в коллективе стала известна информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям.

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете!" - написала Варченко.

Скриншот: Facebook/ Ольга Варченко

Отметим, что Варченко считается человеком Александра Грановского, которого в СМИ называли "смотрящим" за судами во времена Петра Порошенко. В то время как Романа Трубу связывали с генпрокурором Юрием Луценко и нардепом от БПП Глебом Загорием.

Противостояние между ними шло давно и преобретало, иногда, крайне причудливые формы. Например, в виде знаменитого секс-скандала, в который пытались втянуть мужа Варченко.

Однако после смены власти Роман Труба, судя по его встречам с Зеленским, стал уделять достаточно серьезное влияние расследованию преступлений, в которых обвиняют Порошенко и его ближайшее окружение. И заявил, что видит по ним уголовную песпективу.

Не исключено, что именно это (помимо личностного конфликта) и является причиной обострения противостояния внутри руководства ГБР.

Напомним, недавно директор ГБР Роман Труба уволил четырех руководителей подразделений.

Также мы писали, что ГПУ открыла дело против главы Госбюро расследований Романа Трубы.