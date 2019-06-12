Капитан круизного корабля Viking Sygin, который врезался в туристический катер на Дунае, освобожден под залог по решению венгерского суда. Об этом сообщает издание hvg.hu, залог составил 15 млн форинтов ($53 тыс).

При этом капитану, 64-летнему гражданину Украины запрещено покидать Будапешт, он обязан носить электронный браслет. Он был взят под стражу в четверг, 30 мая. В его отношении ведется расследование о "преступной халатности".

Столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочного корабля находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа - граждане Венгрии. Погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое граждан Венгрии, спаслись только семь человек.

Как сообщала "Страна", в сети опубликовали новое видео столкновения катеров в Будапеште, после чего погибло 7 человек.

Напомним, что украинская армия приняла на вооружение новую систему обнаружения подлодок.