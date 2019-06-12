Сын продюсера Бари Алибасова пообещал вознаграждение тому, кто найдет пропавшего кота его отца Чучу. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадима Горжанкина.

По словам сына продюсера, скорее всего, кот пропал, когда в квартире было много журналистов, а животное кто-то подобрал, так как оно породистое. "Вознаграждение в размере 800 тыс. руб. ($12 тыс.) или выступление группы "На-На" на праздник гарантирую", - заявил Алибасов-младший.

Фото: meta.ua

До этого Горжанкин проинформировал о том, что из квартиры продюсера пропал кот Чуча. Именно об этом животном спросил Алибасов, когда пришел в себя.

Напомним, что Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Из-за он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей. Сейчас Алибасов вышел из комы и никого не узнает.