В Москве в несогласованном марше в поддержку журналиста-расследователя интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова приняли участие 1200 человек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные московского ГУВД. По данным полиции, задержаны более 200 человек.

"Около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек",- говорится в сообщении.

Среди задержанных - журналисты "Коммерсанта", "Ъ FM", "Ведомостей", "Медузы", "Новой газеты", "Дождя", "Таких дел", Lenta.ru, Reuters, Der Spiegel, "Эха Москвы" и других.

Напомним, что во вторник, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Журналиста задержали 6 июня возле метро "Цветной бульвар", когда он направлялся на встречу с источником. Ему предъявили обвинения в сбыте наркотиков в крупных размерах.

В то же время две недели назад Юрий Дудь в интервью с Егором Кридом, которое набрало 15 млн просмотров, упомянул о расследовании Ивана Голунова. В нем говорилось о вице-мэре Москвы Петре Бирюкове, у которого на семью записано 9 пентхаусов в центре Москвы, хотя его официальная зарплата никак не позволяет приобрести такое имущество.

Ранее "Страна" писала о том, что в центре Москвы проходят массовые задержания. Некоторые из них жесткие - силовики применяют людям силу и тащат в автозаки.

Также мы сообщали, что три ведущих газеты России вышли с одинаковой обложкой, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова.