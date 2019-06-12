В команде Владимира Зеленского заявили, что Конституцию необходимо изменить. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии", – сказал Руслан Стефанчук.

По его словам, в планах команды Зеленского - восстановить конституционную комиссию, потому что, если власть и президент должны задавать направление изменений, то формировать их структуру и логику должны профессионалы.

"...Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан... Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять", – сказал Руслан Стефанчук.

Он добавил, что команда Зеленского намерена оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в их понимании.

"Наша цель – украинская либеральная экономика", - заявил Руслан Стефанчук.

Кроме того, по его словам, сейчас в Украине не существует унифицированного текста Конституции. Согласно данным анализа, после всех внесенных в разные статьи изменений не существует их окончательной редакции, необходимой в соответствии с правилами законотворческой техники.

Напомним, у Зеленского хотят сделать Раду двухпалатной на основе референдума времен Кучмы.

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