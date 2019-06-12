Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и подчеркнул, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее, сообщает сайт президента.

Глава государства отметил поддержку со стороны ЕБРР в развитии экономики страны. Владимир Зеленский также поблагодарил президента банка Суму Чакрабарти за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество. "Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что являетесь крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество", – цитирует Зеленского пресс-служба.

Президент подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Также глава государства добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Всемирным банком и МВФ.

Фото: Владимир Зеленский и президент ЕБРР Сума Чакрабати

Владимир Зеленский напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, и в ходе встречи был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by. По словам Владимира Зеленского, во время этих переговоров обсуждался вопрос продолжения сотрудничества. Глава государства также отметил, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого необходимы парламент и правительство, которым доверяли бы граждане.

Напомним, что ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП для Украины на текущий год.

также мы писали о том, что в ЕБРР опасаются, что на экономику Украины затормозят не только отъезд заробитчан, но и выборы.