На выходных 15-16 июня в Украине будет очень жарко. Температура днем ожидается днем от +29 до +35. Об этом передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"16-17 июня преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью +16...+22, днем +29...+35, - говорится в прогнозе.

В частности, в субботу, 15 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Лишь днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и в Винницкой области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, как пережить жаркое лето-2019. Медики советуют находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов. Также рекомендуется пить как можно больше обычной воды и принимать душ почаще.

Напомним, что в Киеве на Оболони утонул 15-летний подросток, который заплыл на середину озера "на слабо".