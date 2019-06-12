Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк обсудил с и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым борьбу с контрабандой и противодействие терактам на объектах критической инфраструктуры на юго-востоке страны. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

"Во время совещания речь шла о необходимости усиления борьбы с контрабандой и активизации противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на востоке и юге Украины, в частности в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи определены совместные шаги в этом направлении.

Фото: facebook.com

В сообщении указывается, что в ходе встречи определены совместные шаги в этом направлении.

Ранее "Страна" писала о том, что Данилюк рассказал о результатах первого заседания СНБО.

Также мы сообщали, что в СНБО, сообщили, что с государственного оборонного заказа Украины могут снять гриф секретности уже в 2020 году.