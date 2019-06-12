Зеленский отправится с визитом во Францию и Германию после Троицы
Президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит во Францию на понедельник, 17 июня. Об этом сообщает УНН.
После Франции Зеленский сразу же отправится в Германию. Предварительными датами поездки называют 17 и 18 июня. В первый день украинский президент посетит Париж, на следующий день Зеленский поедет в Берлин.
Напомним, 4-5 июня президент Владимир Зеленский осуществил свой первый зарубежный визит - в Брюссель.
Также мы писали, что у Зеленского рассказали, что в числе его первых зарубежных поездок планируется визит в Германию.
А свою первую рабочую поездку Зеленский совершил на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.
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