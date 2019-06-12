Президент Украины Владимир Зеленский запланировал визит во Францию на понедельник, 17 июня. Об этом сообщает УНН.

После Франции Зеленский сразу же отправится в Германию. Предварительными датами поездки называют 17 и 18 июня. В первый день украинский президент посетит Париж, на следующий день Зеленский поедет в Берлин.

Напомним, 4-5 июня президент Владимир Зеленский осуществил свой первый зарубежный визит - в Брюссель.

Также мы писали, что у Зеленского рассказали, что в числе его первых зарубежных поездок планируется визит в Германию.

А свою первую рабочую поездку Зеленский совершил на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.