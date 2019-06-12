Вратарь юниорской сборной Украины Андрей Лунин после победы в полуфинале Чемпионата мира дал небольшой комментарий этого исторического достижения для украинского футбола. Финал Чемпионата мира U20, в который пробилась Украина, пройдет 15 июня.

Игрока цитирует FootballUA.

"Игра (против юниорской сборной Италии - Прим.Ред.) получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть, восстановиться и готовиться к финалу турнира. Все эмоции уже оставили позади - в раздевалке, на поле. Теперь все мысли будут о финале", - отметил он.

Также наш вратарь оценил игру соперников и эпизод с отмененным голом в ворота сборной Украины на последних минутах. "Италия? Хорошая команда, дисциплинированная. Она грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно".

"Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", - приводит слова Лунина пресс-служба УАФ (бывш. ФФУ).

Фото: Андрей Лунин

Вратарь юниорской сборной Украины, вызванный перед играми отбора на Евро-2020 в расположение первой команды страны, на полуфинал против Италии прилетел чартером почти сразу после победы над Люксембургом.

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