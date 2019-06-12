Середина июня в столице началась с температурных рекордов. Об этом говорят данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологи отмечают, что 11 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 20,2 градуса, что на 0,3 градуса выше предыдущего наивысшего значения 1999 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение + 25,8 градусов 2009 года.

А уже на следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3 градусов, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2 градуса 1957 года было превышено на 1,1 градус. "Глобальное потепление продолжается", - резюмируют метеорологи.

Напомним, что сегодня Украина будет плавиться, только западу достанутся грозовые дожди.

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