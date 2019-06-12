Из квартиры Бари Алибасова исчез его любимый кот Чуча. Об этом сообщил PR-директор российского продюссера и группы "На-На" Вадим Горжанкин, передает агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что исчезновение животного произошло 11 июня в период с 18:00 до 21:00, когда в квартире проходила пресс-конференция для журналистов.

Фото: РИА Новости

"Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры", - сказал Горжанкин.

Уточняется, что речь идет о коте породы канадский сфинкс.

Напомним, что попавший в реанимацию с циркулярным ожогом пищевода после случайно выпитой жидкости для очищения труб Бари Алибасов, составил новое завещание, в котором он указал, что оставляет кота своему помощнику.

Также мы сообщали, что Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.