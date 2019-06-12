В Печерском районе Киева из автомобиля выкрали ружье с американским стволом и две сотни патронов. Происшествие произошло днем 11 июня на улице Лабораторной.

По данным наших источников в правоохранительных органах, хозяин статусного карабина Z-15 марки "Зброяр", который изготавливается с использованием американских стволов, оставил зачехленное охотничье оружие в своей "Shkoda", припаркованной на улице, и отлучился по делам. Когда вернулся,заметил пропажу не только нарезного охотничьего оружия оружия, которое стоит минимум 50 тысяч гривен, но и двух сотен патронов к нему.

По сведениям оперативников, машину вскрыли воры с помощью сканнера автосигнализации - код-граббера. По данному факту заведено уголовное дело,однако "вооруженных" воров пока не поймали. Хозяину остается только искать свой карабин на специализированных оружейных сайтах, если оружие не украдено "на заказ" и уже не перепродано на "черном рынке".

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