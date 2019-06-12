В Украине задолженность по больничным на сегодняшний день составляет 1,3 миллиардов гривен. Об этом пишет УНН.

"Сверх плана более 7 млрд грн поступило от единого социального взноса. В результате Пенсионный фонд полностью выполняет свой бюджет, даже с небольшим профицитом, и Фонд социального страхования, получил более 700 млн грн сверх плана средств имеет задолженность 1,3 млрд грн. Мы увидели злоупотребления и предложили принять меры в отношении тех региональных руководителей, которые это допустили, предложили усилить контроль и проверки обоснованности выдачи больничных ... Погасить долги и выплатить больничные - мы это сделаем", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, долг по больничным так велик, потому что в некоторых областях их кличество внезапно увеличилось на 40-50%. Дело в том, что в январе на многих предприятиях до 40% штатных работников "были отправлены работодателем на больничные" - очевидно, чтобы не платить из собственного кармана людям за простой.

Напомним, в Фонде социального страхования признали, что им не хватает денег на выплату больничных и декретных.

"Страна" писала о том, почему в Украине перестали платить больничные, декретные и даже "гробовые".