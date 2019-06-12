В среду, 12 июня, на заседании правительства утвердили Стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 гг. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Кравцов на своей странице в соцсети.

По словам Кравцова, в итоге преобразований УЗ станет привлекательной для инвестиций, а также эффективной для государства, прозрачной для собственников и понятной для пассажиров.

Основными стратегическими инициативами в утвержденном документе названы: установление обоснованных тарифов, реорганизация общества, долгосрочная инвестиционная программа, рационализация активов, борьба с коррупцией.

В презентационных материалах Стратегии говорится, что УЗ должна будет перейти от региональной структуры к функциональной. Из единого корпоративного центра будет осуществляться управление грузовыми перевозками и логистикой, пассажирскими перевозками, инфраструктурой, производством и сервисом.

В структуре УЗ будет функционировать пассажирская компания, а также грузоперевозчик UZ Cargo. Ожидается появление частных перевозчиков грузов и пассажиров.

Ключевыми задачами долгосрочной инвестиционной программы станут устранение недоинвестирования в инфраструктуру и улучшение качеств и продуктивности подвижного состава, в особенности, тягового. Рационализация активов предусматривает:

определение малодеятельной инфраструктуры и путей ее финансирования;

определение оптимального количества и расположения производственных подразделений;

определение непрофильной деятельности и принятие решений относительно активов, которые необходимы для ее ведения;

достойный уровень соцобеспечения сотрудников.

Фото: facebook.com

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