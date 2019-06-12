Кабинет министров сегодня, 12 июня, внес изменения в нормы специальных обязательств (ПСО) на новом рынке электроэнергии, который должен заработать с 1 июля. Об этом на заседании правительства сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, пишет РБК-Украина.

На заседании правительства Герус отметил, что согласно новой редакции, 90% электроэнергии "Энергоатома" будет продаваться по фиксированной цене гарантированному покупателю. В то же время он подверг критике решение правительства. "У нас есть две крупнейшие компании (очевидно, имеются в виду ДТЭК и Энергоатом - Прим. Ред.), в условиях отсутствия импорта они хоть какую-то конкуренцию обеспечивали бы. Но если на одну из них накладываются обязательства 90% продавать по фиксированной цене, то по сути это либерализованный рынок для другой компании, у которой нет конкуренции", - сказал он.

Также решением предусматривается отмена ПСО для "Укрэнерго".

Напомним, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства (ПСО) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". Согласно постановлению, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения ПСО не более 60% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - не более 20%. Эту э/э будет выкупать для населения компания Гарантированный покупатель (Кабмин на базе "Энергорынка" создал два госпредприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии). Позднее в Кабмине предлагали повысить норму продажи по ПСО для "Энергоатома" с 60% до 90%, а для "Укрэнерго" отменить совсем.

Механизм ПСО обязывает участников отрасли продавать населению ресурсы или топливо по фиксированной цене ниже рыночной, и временно обеспечивать поставку даже в случае низкой платежной дисциплины бытовых потребителей. Этот инструмент регулирования предусмотрен законодательством и применяется при переходе на европейские рыночные правила работы в отрасли. К примеру, с помощью спецобязательств, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины", правительство уже несколько лет сдерживает удорожание газа для населения, в то время как небытовые потребители платят за него рыночную стоимость.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года.

Также "Страна" анализировала, почему Зеленский хочет "выключить" рынок электроэнергии с 1 июля.