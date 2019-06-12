На сайте городского совета Киева опубликована петиция о присвоении улицам столицы Украины имен героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Алексея Ананенко, Валерия Беспалого, Бориса Баранова. Они предотвратили повторный взрыв и еще большую катастрофу.

Петицию уже подписали более 1 000 человек. Для рассмотрения нужно собрать не менее 10 000 подписей.

Через пять дней после взрыва, 1 мая 1986 года, выяснилось, что активная зона взорвавшегося реактора все еще плавилась. В ядре содержалось 185 тонн ядерного топлива, которое находилось в резервуаре с пятью миллионами галлонов воды. Вода использовалась на электростанции в качестве теплоносителя, и единственным, что отделяло ядро плавящегося реактора от воды, была толстая бетонная плита. Плавившаяся активная зона медленно прожигала эту плиту, спускаясь к воде в тлеющем потоке расплавленного радиоактивного металла. Если бы плавящееся ядро реактора коснулось воды, это бы вызвало массивный, загрязненный радиацией паровой взрыв, что грозило радиоактивным заражением большей части Европы, а северная часть Украина могла бы на более, чем 100 лет стать непригодной для жизни.

Чтобы предотвратить взрыв, через затопленные камеры четвертого реактора в аквалангах спустились три человека - Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов (старший инженер, инженер среднего звена и начальник смены).

Когда они достигли теплоносителя, то открыли запорные клапаны, чтобы оттуда вытекла вода, пока с ней не соприкоснулась активная зона реактора. Клапаны им пришлось искать в темноте, подводный фонарь перегорел. Они выполнили задание, а через несколько недель все трое скончались. Их похоронили в свинцовых гробах с запаянными крышками.

Фото:petition.kyivcity.gov.ua

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