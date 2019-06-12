В ночь с 4 на 5 июня музыкант группы "Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В настоящее время он лежит в реанимации в коме.

"Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана - неважно, лично или благодаря его творчеству - думать о нём и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", - говорится в сообщении, опубликованном на Facebook-странице музыкального коллектива.

Также сообщается, что заявленные концерты группы остаются в силе. Музыкантам помогли коллеги-гитаристы.

Фото: facebook.com/trubetskoy2014

Как сообщала "Страна", The Rolling Stones отложили тур по США и Канаде из-за болезни Мика Джаггера. Он перенес операцию по замене сердечного клапана.

Отметим, что группа Queen оказалась богаче королевы Британии.