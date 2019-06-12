Длительное и постоянное ношение обуви на высоких каблуках может привести к травмам и плохо повлиять на колени. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, те, кто носят высокие каблуки, более подвержены возникновению наростов, мозолей, боли в мышцах и риску травмироваться. Кроме того, высокие каблуки могут менять механику ходьбы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллового сухожилия и сокращению икроножных мышц.

Супрун отметила, что в течение года - трех лет ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней: они приспосабливаются, чтобы максимально удерживать вертикальное положение. Если же регулярно носить каблуки дольше четырех лет, произойдет ослабление четырех функциональных мышц голени и разбалансирование стопы.

Ношение высоких каблуков также может плохо повлиять на колени. Из-за значительного давления на коленные суставы увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза. При этом негативное воздействие имеет даже обувь с высокими, но широкими каблуками.

По словам Супрун, есть зависимость размера ступни, массы тела, частоты ношения каблуков и формы ступни: чем больше нагрузки на нее, тем более плоской становится ступня. Кроме того, высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы - когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются.

Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине: если вы давно умеете ходить на каблуках, ваш мозг научился держать равновесие и ровное положение тела ценой напряжения мышц спины. Из-за такой "компенсации" люди, которые часто ходят на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Чтобы уменьшить негативное влияние ношения каблуков, необходимо:

Выполнять упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

Носить просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкие туфли могут вызвать врастание ногтей. Чтобы этого избежать, во время выбора обуви стоит иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обувь — такую обувь лучше не брать.

Помнить, что чем больше вес, тем большая сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков — это может деформировать ступню.

Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды и может натереть ногу до крови. Относительно отеков следует проконсультироваться с кардиологом, чтобы выявить причину и назначить лечение. Пока вам не стало лучше, следует воздержаться от "красивой" обуви.

Носить сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки. А нам нужно ежедневно ходить пешком в быстром темпе, чтобы избежать гиподинамии, варикоза и даже уменьшить риск деменции. Здесь пригодится сменная обувь - каблуки для работы, кроссовки для города.

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, Супрун призвала украинцев не есть шаурму, а питаться дома.

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