Серьезное ЧП произошло в 8-м полку оперативного назначения Нацгвардии Украины (ранее спецподразделение "Ягуар"), который дислоцируется в Калиновке (Винницкая область). 11 июня утром в городской больнице от передозировки наркотиками скончался контрактник. Об этом сообщает "33 канал".

Издание уточняет, что информацию от этом сообщили на "горячую линию" читатели.

"У старшего солдата контрактника была передозировка наркотиками. Об этом знали все, но прикрывали. У военного отказали почки, и его доставили в реанимацию. В понедельник у него уже останавливалось сердце, но смогли спасти. Вторая попытка оказалась смертельной ... Удивительно, как человек с такими наклонностями вообще попала на службу и почему об этом молчали?", - сказал позвонивший на горячую линию.

В пресс-службе военной части 3028 заявили, что военнослужащий в выходной день попал в больницу с интоксикацией организма.

"К сожалению, спасти его не удалось, и мы разделяем горе родителей. Поддерживаем их во всех смыслах этого слова. Контрактник характеризовался как порядочный и адекватный человек", - говорят в пресс-службе.

Сослуживцы погибшего военного говорят, что ни разу не замечали, чтобы он употреблял наркотические средства или алкоголь. Кроме того, постоянно в части проводятся соответствующие психологические тесты, медицинские осмотры, и если бы информация соответствовала действительности, руководство знало бы об этом.

Сейчас тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине хотят сажать на 10 лет за рекламу наркотиков на стенах и заборах.

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