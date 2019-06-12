С подачи Минкульта Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 12 июня, пишет Интерфакс-Украина.

Госслужба по этнополитике и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры. В свою очередь, Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

Как указано в пояснительной записке, на начало нынешнего года зафиксировано порядка 200 "горячих точек" в 17 областях Украины, тогда как в 2014 году их количество не превысило трех десятков. Большая часть конфликтов - религиозные. В перепалки, и не всегда только теологические, чаще всего вступают прихожане Украинской православной церкви и ПЦУ. Причем, в Минкульте такое нагнетание страстей связывают не с государственной политикой украинской власти, которая строится по принципу "разделяй и властвуй", а с происками России.

Под новую госслужбу Минкульт запросил дополнительное финансирование в размере 25 млн гривен. Около 15 млн пойдет на зарплаты. Всего в штатном расписании предусмотрено 57 окладов (то есть, средняя зарплата - около 22 тысяч гривен в месяц). Остальные деньги собираются потратить на мебель, канцелярию и хозяйственные товары.

Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул.Прорезная, 15, в Киеве. Госслужбе по этнополитике и свободе совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного для центрального аппарата. Предельная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.

Напомним, что государственное ведомство по свободе совести создали из-за Томоса. Министр культуры Евгений Нищук сообщал об этом в декабре 2018 года. По его словам, орган будет работать с национальными меньшинствами, чтобы в Украине пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

До 2009 года эти функции выполнял Госкомитет по делам национальностей и религий (Госкомнацрелигий Украины). Он был ликвидирован 9 декабря 2010 года, а функции по реализации государственной политики в сферах межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств Украины, религии возложены на Министерство культуры.