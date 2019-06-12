Киевскому предпринимателю, занимающемуся доставкой православной литературы в церковные лавки, выписали штраф в полторы тысячи долларов. СБУ усмотрела "угрозу территориальной целостности Украины" и "создание позитивного образа страны-агрессора" в богослужебных указаниях на 9 мая и праздник Державной иконы Божией Матери.

"В начале марта я получил заказ на один экземпляр Богослужебных указаний на 2019 год (это своего рода календарь для священников с указаниями на особенности служб, выпадающих на тот или иной праздник), – рассказал "Стране" директор Центра православной книги Сергей Кикенин. – Привез эту книгу из Москвы, и выслал через интернет-магазин по указанному адресу. Оказалось, это была "контрольная закупка" СБУ. Сотрудники службы пояснили мне, что в книге указаны "не нужные для нас праздники": 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной (мол, "вы же понимаете, о какой державе идёт речь"). Это же получается, что они могут прийти в любой храм, и за любой продающийся там православный календарь предъявить прославление страны-агрессора".

После беседы в СБУ Сергея Юрьевича вызвали в Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию, где первый замглавы комитета Богдан Червак (по совместительству действующий глава ОУН и Провода украинских националистов) подписал штраф в 10 необлагаемых минимумов – 41700 гривен. Официально – за нарушение статьи 28 (1) Закона Украины об издательском деле. Согласно данной статье, издательская продукция может быть ввезена "с территории государства-агрессора" и распространена на территории Украины только при условии наличия соответствующего разрешения центрального органа власти, отвечающего за информационную политику. Однако, по той же статье, не требуется такое разрешение для "издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или в багаже общим количеством не более 10 экземпляров".

Кикенин в данном случае завёз и "распространил" один экземпляр Богослужебных указаний на 2019 год.

Напомним, недавно Госкомтелерадио пополнил список запрещенных российских книг.

Также мы писали, что в Украину запретили ввоз книг издательств из санкционного списка - Госкомтелерадио.