После трагической гибели пятерых жителей села Тарасовка на Закарпатье в четверг, 13 июня, объявлен день траура. Об этом говорится в распоряжении и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса.

Согласно документу, на зданиях госвласти, органов местного самоуправления, госучреждениий, предприятиий и организаций будет приспущен государственный флаг, кроме того, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

Напомним, 11 июня, на Закарпатье в результате падения лесовоза в реку погибли пять человек. ЧП произошло из-за сильной грозы - водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. Среди погибших - два сотрудника лесхоза.

Ранее "Страна" писала о том, что появились фото и подробности жуткой аварии в Закарпатье с пятью погибшими.

Также мы сообщали, что на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.