Сын олигарха Игоря Коломойского Григорий стал игроком баскетбольного клуба "Днепр", перейдя из израильского "Маккаби Ришон ле-Цион". Об этом сообщает КП в Украине со ссылкой на президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского.

"Сейчас он (Григорий Коломойский - прим. ред.) ненамного усилит команду. Он еще молод, но очень сильно любит баскетбол. И очень много работает над собой", - заявил Михаил Бродский.

Однако переход игрока не произойдет до тех пор, пока команда, в которой Григорий играет сейчас - "Маккаби Ришон ле-Цион", не окончит выступление в плей-офф чемпионата Израиля. А она, как назло или на счастье, несмотря на свой средний по меркам Израиля уровень, громит соперников. И уже обеспечила себе выход в полуфинал. 13 июня ей предстоит серьезная игра против чемпиона сезона - команды "Маккаби Тель-Авив".

Игрового времени у Григория Коломойского в этом сезоне едва набралось в общей сложности чуть больше 10 минут: за "Маккаби Ришон ле-Цион" он сыграл 9 минут в суммарной сложности, за них сделал лишь один подбор и не набрал ни одного очка. Еще четыре минуты на площадке он провел в составе команды колледжа "Викинги" из Кливленда, где тоже ничем не отметился.

Григорий Коломойский. Фото: Cleveland State University

Информация о том, что Коломойский-младший может приехать играть в баскетбол в Украину, появилась около месяца назад. Об этом в интервью обмолвился его отец бизнесмен Игорь Коломойский. Но отечественные баскетбольные клубы хранили молчание и не признавались, кто из них подписал спортсмена.

Также читайте о том, что журналисты нашли сына Коломойского в США.

Кстати, Конституционный суд отменил норму закона, по которой Коломойский потерял более 10 млрд гривен.