Сейчас в центре Москвы проходят массовые задержания. Некоторые из них жесткие - силовики применяют людям силу и тащат в автозаки.

На момент публикации материала задержаны 94 человека, среди которых оппозиционер Алексей Навальный. Кроме того, в автозаки увели несколько журналистов.

Из рации силовиков звучит приказ: "женщин не задерживать, только в крайних случаях".

Изначально на сегодня был запланирован марш в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Вчера он был освобожден (подробнее о том, как развивалась эта история читайте в нашей публикации).

После снятия с Голунова подозрений редакция "Медузы" призвала граждан не выходить сегодня на митинг, поскольку они "не занимаются активизмом".

В результате навскидку несколько тысяч человек на митинг все-таки пришли. В связи с освобождением Голунова суть мероприятия оказалась размытой, а требования - не ясны.

"Пора менять власть, Россия - без Путина, Россия - без беспредела; чтобы были освобождены другие узники - журналисты, правозащитники, оппозиционеры, - сказал оппозиционер Сергей Удальцов. - Сегодня нужна коалиция всех оппозиционных сил. Только объединившись мы сможем избавиться от "путининзма".

Одна из активисток кричала: "Я прошу, чтобы астероид на эту, б***ь, Москву и Кемерово бог послал". Женщина позиционировала себя как обманутая дольщица Кемерово (речь, видимо, идет о долевом строительстве жилья, - прим.Ред.)

Участники шествия изменили ранее озвученный маршрут. Они пошли по той части города, где проходит фестиваль "Времена и эпохи" (крупнейший в России фестиваль реконструкторов, - прим.Ред.)

Сегодня отмечается День России (аналог украинского Дня Независимости) - это государственный праздник и выходной день. Многие в центре пришли не на митинг, а на фестиваль реконструкторов. Силовики призывают не мешать реконструкторам, их зрителям и другим гражданам проведением несанкционированного митинга.

Наказание за участие в митингах в России. Справка

Митинг, который сейчас проходит в центре Москвы, несогласованный. Участие в подобных мероприятиях предполагает административную ответственность.

Законы РФ запрещают незапланированный массовый сбор людей. Заявку на проведение митинга нужно подавать в орган исполнительной власти за 10 дней до мероприятия.

За организацию несанкционированного митинга для физического лица максимальный штраф – 20 тысяч рублей (8 тысяч гривен). Граждане могут быть арестованы или привлечены к обязательным работам (до 50 часов).

Участие в несанционированном митинге также наказывается - штрафом от 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен) до 20 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.