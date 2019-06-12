Лондонский институт экономики и мира (IEP) опубликовал актуальный рейтинг стран мира по индексу миролюбия. В 2019 году Украина поднялась еще на две позиции вверх, заняв 150 место в мире - между КНДР и Суданом. Об этом сообщает Deutsche Welle в среду, 12 июня.

Самой миролюбивой страной в мире оказалась Исландия, у которой нет армии, кроме сил береговой охраны. На втором и третьем местах - Новая Зеландия и Португалия. Россия в рейтинге заняла 154-е место, Беларусь поднялась на четыре позиции и заняла 97-ю позицию. США - 128-е.

Сирия впервые за много лет поднялась с последнего места на предпоследнее. Теперь рейтинг самых миролюбивых стран замыкает Афганистан. Ситуация также ухудшилась в Турции, Йемене и Никарагуа. Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию более чем в 160 странах.Стоимость насилия во всем мире Институт экономики и мира оценивает в 14,1 трлн долларов.

Отмечается, что несмотря на все конфликты и насилие во всем мире, "Глобальный индекс миролюбия" впервые слегка повысился за последние пять лет. Самым миролюбивым регионом мира, по версии IEP, остается Европа. Этому способствовало снижение количества терактов в 2018 году, а также сокращение притока мигрантов.

Основатель IEP Стив Килели, однако, полагает, что говорить о тенденции пока рано: многое зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, особенно вокруг Ирана. Конфликт с участием Ирана имел бы серьезные последствия для стран региона, пояснил он.

Составители рейтинга не включили Украину в регион "Европа":

Украина оказалась в группе "Россия и Евразия":

Как сообщала "Страна", количество жертв разгона палаточного лагеря в Судане достигло 60 человек. При этом суданские военные пытаются опровергать информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Отметим, что иностранцам, воевавшим в ООС, упростили получение украинского паспорта. Соответствующий законопроект поддержали 230 действующих нардепов.

Напомним, что находившиеся в состоянии войны более полувека Южная и Северная Кореи начали соединять свои железные дороги.