В Украине может быть введен двухпалатный парламент - такое решение было поддержано еще на референдуме 2000 года, который проводил президент Леонид Кучма. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Большая беда украинского парламента – половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками – тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества – тогда это пропорционалка. Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года", - сказал Руслан Стефанчук.

Тогда введение двухпалатного парламента поддержали 82,9% избирателей. Всего, по словам Стефанчука, тогда было четыре вопроса, в том числе о сокращении количества депутатов. Потому сейчас поднимается вопрос о необходимости переписи населения.

"Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов", - сказал Руслан Стефанчук.

Напомним, стало известно про почти тысячу наблюдателей от ОБСЕ, которые будут следить за выборами в Раду.

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