Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Фото: radiosvoboda.org

Согласно указу президента Украины №402/2019 от 12 июня 2019 года, Зеленский внес изменения в ст.1 президентского указа от 17 марта 2014 №309 "О членах наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", дополнив его таким текстом: "назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по соглашению)".

Скриншот: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Абромавичус рассказал Зеленскому, где хочет поработать.

Также мы сообщали, что суд обязал Абромавичуса публично извиниться перед Кононенко и заплатить одну гривну.